Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по гандболу — 2025

Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Матчи следующего раунда состоятся 30 и 31 января в Загребе (Хорватия) и Форнебу (Норвегия).

Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира — 2025. Полуфинальные пары:

Франция — Хорватия (30 января в 22:30 по московскому времени);

Дания — Португалия (31 января в 22:30 по московскому времени).

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются представители мужской сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли мужскую сборную Франции.