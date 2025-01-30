Определились все полуфинальные пары чемпионата мира по гандболу — 2025
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Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Матчи следующего раунда состоятся 30 и 31 января в Загребе (Хорватия) и Форнебу (Норвегия).
Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира — 2025. Полуфинальные пары:
- Франция — Хорватия (30 января в 22:30 по московскому времени);
- Дания — Португалия (31 января в 22:30 по московскому времени).
ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
31 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Дания
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются представители мужской сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли мужскую сборную Франции.
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