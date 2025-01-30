Стало известно, в каких городах пройдут матчи Кубка мира по регби — 2027

World Rugby на своих официальных ресурсах объявила города, которые примут матчи мужского Кубка мира по регби в 2027 году. Турнир пройдёт в Австралии с 1 октября по 13 ноября 2027 года.

Матчи Кубка мира примут Аделаида, Брисбен, Мельбурн, Ньюкасл, Перт, Сидней и Таунсвилл. Игры за бронзу и финал турнира пройдут в Сиднее.

В Кубке мира по регби в 2027 году примут участие 24 сборные, которые смогут отобраться на турнир через квалификационные игры, стартующие 31 января 2025 года. При этом все матчи пройдут в 2025 году.

Организаторы ожидают получить более 1,3 млрд австралийских долларов в качестве прибыли за счёт привлечения более 250 тыс. посетителей со всего мира.