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В России сформирована первая национальная команда по нардам

В России сформирована первая национальная команда по нардам
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В России создана первая национальная сборная страны по нардам. В её основной состав по итогам чемпионата и Кубка России вошли 24 спортсмена из 13 регионов страны.

Нарды признаны официальным видом спорта, а национальная федерация аккредитована Минспортом. Отечественные спортсмены без ограничений выступают на международных соревнованиях.

В состав сборной, старшим тренером которой назначен Ацамаз Арсагов, попала чемпионка страны в дисциплинах «короткие нарды» и «короткие нарды-пары», участница ТВ-проекта «Старт Суперлига» Ольга Иванова. Также сформирован резерв команды из 12 нардистов.

Федерация нард России проводит международный турнир Start International с участием лучших отечественных и зарубежных игроков. С 5 по 9 февраля в Нижнем Новгороде состоятся всероссийские соревнования Кубок Дружбы. Турнир пройдёт в 12 игровых видах, а дополнительный призовой фонд составит 850 тыс. рублей.

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