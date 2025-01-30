World Aquatics утвердила мировые рекорды российских пловцов на ЧМ-2024 в короткой воде

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) официально утвердила мировые рекорды российских пловцов, установленные на чемпионате мира — 2024 в короткой воде в Будапеште. Об этом сообщает Всероссийская федерация плавания.

Мировые рекорды российских пловцов на ЧМ-2024 в короткой воде:

Мирон Лифинцев — юношеский рекорд мира на дистанции 50 м на спине (22,47);

Мирон Лифинцев — юношеский рекорд мира на дистанции 100 м на спине (48,76);

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев — мировой рекорд в мужской комбинированной эстафете 4x100 м (3.18,68).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований. Одним из открытий турнира стал 18-летний Мирон Лифинцев, завоевавший пять золотых наград.