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World Aquatics утвердила мировые рекорды российских пловцов на ЧМ-2024 в короткой воде

World Aquatics утвердила мировые рекорды российских пловцов на ЧМ-2024 в короткой воде
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) официально утвердила мировые рекорды российских пловцов, установленные на чемпионате мира — 2024 в короткой воде в Будапеште. Об этом сообщает Всероссийская федерация плавания.

Мировые рекорды российских пловцов на ЧМ-2024 в короткой воде:

  • Мирон Лифинцев — юношеский рекорд мира на дистанции 50 м на спине (22,47);
  • Мирон Лифинцев — юношеский рекорд мира на дистанции 100 м на спине (48,76);
  • Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев — мировой рекорд в мужской комбинированной эстафете 4x100 м (3.18,68).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды, заняв второе место в медальном зачёте соревнований. Одним из открытий турнира стал 18-летний Мирон Лифинцев, завоевавший пять золотых наград.

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