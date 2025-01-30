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Кандидат на пост главы МОК заявил о поиске механизма для возврата россиян на соревнования

Кандидат на пост главы МОК заявил о поиске механизма для возврата россиян на соревнования
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Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) Фейсал Аль-Хуссейн высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Я думаю, что именно в этом заключается наша миссия — мы должны вовлекать, а не исключать, но я также признаю, что существуют определённые ограничения и опасения по поводу того, как применить её прямо сейчас. Насколько я понимаю, исключение российских спортсменов основано на нарушении Олимпийской хартии. Если её никто не нарушает, то нет причин для санкций, и я бы очень хотел найти механизм, с помощью которого мы могли бы вновь применить её.

Мир становится сильнее, когда мы все вместе, будь то зрители, будь то участники соревнований, когда вы находитесь в Олимпийской деревне и видите спортсменов в форме разных цветов, как люди общаются друг с другом. Это наша сила, и это должно касаться всех людей. Не надо быть эксклюзивным и ограничивать свободу людей», — приводит ТАСС слова аль-Хусейна на сессии МОК в швейцарской Лозанне.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.

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