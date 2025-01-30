Кандидат в главы МОК Лапартьян: не намерены отстранять Россию на неопределённый срок

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян высказался о возможном возвращении России на мировую арену.

«Что касается России, то МОК не намерен отстранять её на неопределённый срок, это спортивная страна. Сегодня есть причины, по которым МОК фактически отстранил Олимпийский комитет России, в частности, нарушение олимпийского перемирия, а вторым элементом является также тот факт, что он включил в свой состав олимпийские советы территорий, которые находятся в составе другой признанной ООН суверенной страны.

Поэтому очевидно, что эти вопросы должны быть предварительно решены до того, как действительно будут приняты какие-либо решения. Сегодня кажется несколько преждевременным какое-либо решение для стран, которые находятся в зоне конфликта. Я говорю об Олимпийских играх 2026 года или в более среднесрочной и долгосрочной перспективе о восстановлении членства Олимпийского комитета России», — приводит ТАСС слова Лапартьяна на сессии МОК в швейцарской Лозанне.