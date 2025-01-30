Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кандидат на пост главы МОК ожидает допуск россиян во всех видах спорта на зимние ОИ-2026

Кандидат на пост главы МОК ожидает допуск россиян во всех видах спорта на зимние ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования. Отметим, что Элиаш также является кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета (МОК).

«Оглядываясь назад на парижский опыт с нейтральными спортсменами, можно сказать, что эта программа работает очень хорошо, и я думаю, что это очень важно, потому что ни один спортсмен не может выбирать, где он родился. Спортсмены не должны использоваться в политических целях, поэтому я считаю, что в рамках этой программы мы должны убедиться, что и для других спортсменов это очень важно. Я верю в эту программу, мы должны быть уверены в том, что все федерации по зимним видам спорта адаптируют её к Олимпиаде в Италии», — приводит ТАСС слова Элиаша на сессии МОК в швейцарской Лозанне.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.

Материалы по теме
Кандидат на пост главы МОК заявил о поиске механизма для возврата россиян на соревнования
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android