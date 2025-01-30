Кандидат на пост главы МОК Ватанабэ предложил провести ОИ на пяти континентах одновременно

Кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ выступил с предложением провести Олимпиаду на пяти континентах.

«Короткое резюме моей презентации — предлагаю провести Олимпиаду на пяти континентах одновременно. Олимпиада в Париже была успешной, но, с другой стороны, многие национальные комитеты сталкиваются с проблемами. Экономика, войны. Важность спорта в некоторых странах недостаточно высока. Олимпийские игры на пяти континентах — донести до всех эту важность. Таким образом у нас будет идти непрерывная трансляция — 24 часа в сутки. Люди хотят обновления. Мы должны создавать будущее как глобальная организация», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Ватанабэ журналистам на сессии МОК в Лозанне.

Напомним, в расширенный список кандидатов на пост главы МОК вошли Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.