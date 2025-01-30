Вице-чемпион Европы по лёгкой атлетике отстранён за нарушение антидопинговых правил

Серебряный призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике французский бегун Вильфрид Хаппио отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает сообщает сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

26-летний Хаппио дисквалифицирован за непредоставление информации о своём местонахождении. Наказание вступило в силу 30 января 2025 года. Временное отстранение подразумевает запрет на участие в любых соревнованиях или мероприятиях в лёгкой атлетике до вынесения окончательного решения на слушании, которое проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Всемирной легкоатлетической ассоциации или Кодексом честного поведения.

Хаппио занял второе место в беге на 400 м с барьерами на чемпионате Европы 2022 года в Мюнхене. Также французский спортсмен является чемпионом Европы на этой дистанции в возрастных категориях до 20 и 23 лет.