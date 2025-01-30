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Вице-чемпион Европы по лёгкой атлетике отстранён за нарушение антидопинговых правил

Вице-чемпион Европы по лёгкой атлетике отстранён за нарушение антидопинговых правил
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Серебряный призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике французский бегун Вильфрид Хаппио отстранён от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает сообщает сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.

26-летний Хаппио дисквалифицирован за непредоставление информации о своём местонахождении. Наказание вступило в силу 30 января 2025 года. Временное отстранение подразумевает запрет на участие в любых соревнованиях или мероприятиях в лёгкой атлетике до вынесения окончательного решения на слушании, которое проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Всемирной легкоатлетической ассоциации или Кодексом честного поведения.

Хаппио занял второе место в беге на 400 м с барьерами на чемпионате Европы 2022 года в Мюнхене. Также французский спортсмен является чемпионом Европы на этой дистанции в возрастных категориях до 20 и 23 лет.

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