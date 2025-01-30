В МОК отреагировали на крушение самолёта с фигуристами в Вашингтоне

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил свои соболезнования в связи с крушением самолёта с фигуристами на борту, которое произошло в ночь на 30 января в США.

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Вашингтоне. От имени МОК и от себя лично выражаю наши искренние соболезнования всем, кого затронуло произошедшее. Среди них, как мы понимаем, могут быть олимпийцы, молодые спортсмены и персонал. Наши мысли с семьями погибших и близкими в это невероятно трудное время», — приводит слова Баха пресс-служба организации.

На прошлой неделе в Уичито (Канзас) проходил чемпионат США по фигурному катанию. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолёта находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам президента США Дональда Трампа, выживших обнаружено не было.