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Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира по гандболу — 2025

Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира по гандболу — 2025
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Мужская сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира — 2025 по гандболу. В полуфинале они обыграли спортсменов из Франции со счётом 31:28 (18:11, 13:17).

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
28 : 31
Хорватия

В финале сборная Хорватии сыграет с победителями матча между Данией и Португалией, который пройдёт в пятницу, 31 января. Встреча начнётся в 22:30 мск.

Ранее в четвертьфинале хорватские спортсмены обыграли сборную Венгрии со счётом 31:30 (16:16, 15:14).

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
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