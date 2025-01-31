Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира по гандболу — 2025

Мужская сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира — 2025 по гандболу. В полуфинале они обыграли спортсменов из Франции со счётом 31:28 (18:11, 13:17).

В финале сборная Хорватии сыграет с победителями матча между Данией и Португалией, который пройдёт в пятницу, 31 января. Встреча начнётся в 22:30 мск.

Ранее в четвертьфинале хорватские спортсмены обыграли сборную Венгрии со счётом 31:30 (16:16, 15:14).

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.