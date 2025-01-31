Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 31 января
Сегодня, 31 января, пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 30 января (время — московское)
1/2 финала:
22:30 Дания — Португалия.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.
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