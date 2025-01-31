Представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в США. Об этом она сообщила на брифинге.

— Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам. Подтверждено, что на борту находились наши соотечественники, в том числе чемпионы мира в парном фигурном катании в составе сборной России Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они работали в США в качестве тренеров. Погибли также американские спортсмены, — сказала Захарова.

30 января пассажирский самолёт рейса 5342 American Airlines, летевший из Уичито в Вашингтон, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолёт выполнял учебный полет. Столкновение произошло над рекой Потомак. На борту самолета были 64 человека, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская. В вертолёте было трое. Выживших не обнаружено.