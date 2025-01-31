Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в США

Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в США
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в США. Об этом она сообщила на брифинге.

— Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам. Подтверждено, что на борту находились наши соотечественники, в том числе чемпионы мира в парном фигурном катании в составе сборной России Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также советская фигуристка Инна Волянская. Они работали в США в качестве тренеров. Погибли также американские спортсмены, — сказала Захарова.

30 января пассажирский самолёт рейса 5342 American Airlines, летевший из Уичито в Вашингтон, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолёт выполнял учебный полет. Столкновение произошло над рекой Потомак. На борту самолета были 64 человека, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская. В вертолёте было трое. Выживших не обнаружено.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android