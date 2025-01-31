ISU утвердил смену спортивного гражданства Данилы Семерикова

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Призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту Данила Семериков получил официальное подтверждение от Международного союза конькобежцев о смене гражданства России на узбекистанское.

«Я получил открепление от Cоюза конькобежцев России и подтверждение от ISU и смогу выступать на международных соревнованиях. Первыми будут Азиатские игры», – приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Ранее Семериков получил двухлетний «карантин» от Союза конькобежцев России для перехода в сборную Узбекистана, однако этот срок был сокращён.

30-летний спортсмен – многократный чемпион России и призёр чемпионатов мира. После зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине он уехал на тренировочный сбор в Китай, но продолжал участвовать в соревнованиях в России.

Азиатские игры стартуют в Харбине с 7 по 14 февраля.