Союз конькобежцев России выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в США

Союз конькобежцев России (СКР) принёс соболезнования семьям и близким фигуристов и тренеров, погибших в авиакатастрофе близ Вашингтона.

«Союз конькобежцев России выражает соболезнования семьям и близким фигуристов и тренеров, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном.

В мировом спортивном сообществе фигурное катание и конькобежный спорт находятся под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Мы воспринимаем случившееся как общее горе большой конькобежной семьи, переживаем вместе со спортивным сообществом США и выражаем поддержку», — написано в сообщении телеграм-канала СКР.

В четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также Инна Волянская и Александр Кирсанов. Три человека, находившиеся в вертолёте, тоже погибли.