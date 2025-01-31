Сергей Шишкарёв избран председателем Высшего совета Федерации гандбола России

Сегодня в Москве проходит внеочередная конференция Федерации гандбола России (ФГР), на которой основным вопросом повестки дня стали выборы председателя Высшего совета ФГР, а также органов управления и контрольных органов федерации. По результатам голосования Сергей Шишкарёв был единогласно избран на пост председателя Высшего совета ФГР. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Он был единственным официально зарегистрированным кандидатом на должность главы ФГР. Его кандидатура была выдвинута Федерацией гандбола Московской области.

Новые выборы руководящих органов Федерации гандбола России состоялись в связи с изменениями, внесёнными в устав организации.