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Сергей Шишкарёв избран председателем Высшего совета Федерации гандбола России

Сергей Шишкарёв избран председателем Высшего совета Федерации гандбола России
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Сегодня в Москве проходит внеочередная конференция Федерации гандбола России (ФГР), на которой основным вопросом повестки дня стали выборы председателя Высшего совета ФГР, а также органов управления и контрольных органов федерации. По результатам голосования Сергей Шишкарёв был единогласно избран на пост председателя Высшего совета ФГР. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Он был единственным официально зарегистрированным кандидатом на должность главы ФГР. Его кандидатура была выдвинута Федерацией гандбола Московской области.

Новые выборы руководящих органов Федерации гандбола России состоялись в связи с изменениями, внесёнными в устав организации.

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