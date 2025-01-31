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Якуббоев принёс извинения Вайшали за то, что не пожал ей руку перед партией в Вейк-ан-Зее

Якуббоев принёс извинения Вайшали за то, что не пожал ей руку перед партией в Вейк-ан-Зее
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Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Якуббоев принёс извинения индийской шахматистке Рамешбабу Вайшали за то, что не пожал ей руку перед матчем между ними на супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Якуббоев преподнёс девушке букет цветов и извинился за свой поступок.

Инцидент случился на турнире-челленджере, победитель которого получит право в следующем году сыграть в основной сетке с участием всех звёзд. Якуббоев подошёл к игровому столу, за которым уже сидела Вайшали, 19-й номер мирового женского рейтинга и участница турнира претенденток – 2024. Индийская шахматистка протянула руку сопернику, но тот кивком головы и жестом показал, что рукопожатия не будет. Вайшали чуть переменилась в лице и одержала красивую победу на доске.

После партии гроссмейстер из Узбекистана сказал, что повёл себя так из-за религиозных убеждений.

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