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Россия и США обсуждают доставку тел погибших в авиакатастрофе фигуристов

Россия и США обсуждают доставку тел погибших в авиакатастрофе фигуристов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждают доставку тел погибших в авиакатастрофе фигуристов с помощью дипломатических каналов. Об этом Песков сообщил на брифинге.

«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляется посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают. К сожалению, действительно произошла трагедия, есть граждане России. Здесь наши дипломаты обговаривают все формальности, связанные с доставкой тел и так далее», — сообщил пресс-секретарь президента России.

30 января пассажирский самолёт рейса 5342 American Airlines, летевший из Уичито в Вашингтон, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk накануне. Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолёт выполнял учебный полёт. Столкновение произошло над рекой Потомак. На борту самолёта были 64 человека, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская. В вертолёте было трое. Выживших не обнаружено.

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