Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дело отца Якоба Ингебригтсена должно проходить при открытых дверях — адвокат

Дело отца Якоба Ингебригтсена должно проходить при открытых дверях — адвокат
Якоб Ингебригтсен
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Метте Ивонн Ларсен, который занимается делом об обвинении в насилии со стороны отца легкоатлета Якоба Ингебригтсена, настаивает на проведении процесса при открытых дверях. Окончательное решение о формате заседаний будет принято к концу следующей недели. Отметим, что правозащитник представляет интересы детей обвиняемого.

— Мы не согласны с тем, что двери должны быть закрыты. Гьерт Ингебригтсен в значительной степени сам искал публику. Это должно быть интересно. Общее правило — держать двери открытыми, и от него не следует отказываться.

— Привлечь внимание общественности к этому делу — несложная задача. Чего вы хотите от открытых дверей?
– Это жестокая история. И также крайне необычно, что уголовное дело, подобное этому, проходит за закрытыми дверями, — приводит слова Ларсена VG.

Сейчас Гьерту Ингебригтсену грозит до шести лет заключения. Юристы отмечают, что даты слушания могут выпасть на период проведения ЧМ по лёгкой атлетике — с 13 по 21 сентября 2025 года.

Материалы по теме
Отцу Якоба Ингебригтсена предъявлены обвинения в насилии над своими детьми — NRK
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android