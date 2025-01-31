Дело отца Якоба Ингебригтсена должно проходить при открытых дверях — адвокат

Адвокат Метте Ивонн Ларсен, который занимается делом об обвинении в насилии со стороны отца легкоатлета Якоба Ингебригтсена, настаивает на проведении процесса при открытых дверях. Окончательное решение о формате заседаний будет принято к концу следующей недели. Отметим, что правозащитник представляет интересы детей обвиняемого.

— Мы не согласны с тем, что двери должны быть закрыты. Гьерт Ингебригтсен в значительной степени сам искал публику. Это должно быть интересно. Общее правило — держать двери открытыми, и от него не следует отказываться.

— Привлечь внимание общественности к этому делу — несложная задача. Чего вы хотите от открытых дверей?

– Это жестокая история. И также крайне необычно, что уголовное дело, подобное этому, проходит за закрытыми дверями, — приводит слова Ларсена VG.

Сейчас Гьерту Ингебригтсену грозит до шести лет заключения. Юристы отмечают, что даты слушания могут выпасть на период проведения ЧМ по лёгкой атлетике — с 13 по 21 сентября 2025 года.