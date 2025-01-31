Погачар будет участвовать в «Вуэльте Испании» — единственном туре, который он не выиграл

Многократный победитель гранд-туров словенский велогонщик Тадей Погачар планирует принять участие в «Вуэльте Испании» — 2025. Это единственный из престижных мировых туров, в котором он ещё не побеждал. Об этом сообщило Relevo.

Уточняется, что официально информация пока не подтверждалась. Издание также пишет, что перед этим стартом лидер мировых велогонок примет участие в «Тур де Франс» — 2025.

«Тур де Франс» в этом году пройдёт с 5 по 27 июля, а «Вуэльта Испании» – с 23 августа по 12 сентября. В 2019 году Погачар занял третье место в итоговой классификации испанского тура, одержав победу на трёх этапах. Первое место тогда досталось Приможу Рогличу.