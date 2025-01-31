Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Погачар будет участвовать в «Вуэльте Испании» — единственном туре, который он не выиграл

Погачар будет участвовать в «Вуэльте Испании» — единственном туре, который он не выиграл
Тадей Погачар
Комментарии

Многократный победитель гранд-туров словенский велогонщик Тадей Погачар планирует принять участие в «Вуэльте Испании» — 2025. Это единственный из престижных мировых туров, в котором он ещё не побеждал. Об этом сообщило Relevo.

Уточняется, что официально информация пока не подтверждалась. Издание также пишет, что перед этим стартом лидер мировых велогонок примет участие в «Тур де Франс» — 2025.

«Тур де Франс» в этом году пройдёт с 5 по 27 июля, а «Вуэльта Испании» – с 23 августа по 12 сентября. В 2019 году Погачар занял третье место в итоговой классификации испанского тура, одержав победу на трёх этапах. Первое место тогда досталось Приможу Рогличу.

Материалы по теме
Погачара круто встретили на родине после победы на «Тур де Франс». Видео
Истории
Погачара круто встретили на родине после победы на «Тур де Франс». Видео
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android