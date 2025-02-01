Гандболисты из Дании обыграли Португалию и вышли в финал ЧМ-2025

Мужская сборная Дании по гандболу оказалась сильнее сборной Португалии в полуфинальном матче чемпионата мира — 2025. Счёт — 40:27 (20:16, 20:11).

Наибольшее количество забитых мячей в матче на счету датского правого полусреднего Матиаса Гиселя — девять. Восемь раз мяч в ворота соперника забросил центральный Расмус Лауге.

Ранее мужская сборная Хорватии вышла в финал ЧМ-2025, обыграв спортсменов из Франции со счётом 31:28 (18:11, 13:17).

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче одолели Францию.