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Стало известно, кто сыграет в финале мужского чемпионата мира по гандболу — 2025

Стало известно, кто сыграет в финале мужского чемпионата мира по гандболу — 2025
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Поздно вечером 31 января определилась пара финалистов чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. В решающем матче 2 февраля сыграют сборные Хорватии и Дании.

Ранее хорватские гандболисты в полуфинале одолели французов со счётом 31:28 (18:11, 13:17), а датчане были сильнее португальцев. Счёт — 40:27 (20:16, 20:11).

ЧМ-2025 (м) . Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Хорватия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что сборная Дании стала победительницей трёх последних розыгрышей ЧМ (2019, 2021 и 2023), а команда Хорватии на турнире такого уровня выигрывала единственный раз в 2003 году.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании.

Календарь чемпионата мира - 2025 по гандболу
Турнирная сетка чемпионата мира - 2025 по гандболу
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