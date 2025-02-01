Стало известно, кто сыграет в финале мужского чемпионата мира по гандболу — 2025

Поздно вечером 31 января определилась пара финалистов чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. В решающем матче 2 февраля сыграют сборные Хорватии и Дании.

Ранее хорватские гандболисты в полуфинале одолели французов со счётом 31:28 (18:11, 13:17), а датчане были сильнее португальцев. Счёт — 40:27 (20:16, 20:11).

Отметим, что сборная Дании стала победительницей трёх последних розыгрышей ЧМ (2019, 2021 и 2023), а команда Хорватии на турнире такого уровня выигрывала единственный раз в 2003 году.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании.