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Олимпийский чемпион Рено Лявильни преодолел планку 5,80 м впервые за два года

Олимпийский чемпион Рено Лявильни преодолел планку 5,80 м впервые за два года
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Олимпийский чемпион 2012 года, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы 38-летний французский прыгун с шестом Рено Лявильни на турнире Perche Elite в Каннах преодолел высоту 5,80 м впервые за два года.

«Я знал, что 5,70 м — реально, потому что я уже немного лучше чувствую себя и у меня есть ориентиры. Но 5,80 м в такой момент возвращения… Я точно не собираюсь жаловаться», — приводит слова спортсмена RMC Sport.

Планки в 5,50 м и 5,70 м, которые ранее француз ставил как цель на этот сезон, он преодолел с первой попытки. Отметку в 5,80 м Рено смог пересечь с двух попыток. Это первый раз с 2023 года, когда Рено Лявильни преодолел такую высоту. В сентябре 2023 года Рено перенёс операцию на задней поверхности бедра.

Победителем турнира стал американец Крис Нилсен: он преодолел 6,01 м с одной попытки. У женщин победу в конкурсе одержала швейцарка Ангелика Мозер с результатом 4,71 м.

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