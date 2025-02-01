Возбуждено уголовное дело в отношении тренеров юниорской сборной России по прыжкам в воду

Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Станислав Дружинин сообщил, что было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего административно-тренерского состава юниорской и национальной команды по прыжкам в воду по факту мошенничества.

«Уголовное дело возбуждено по материалам внутренней служебной проверки в Российской федерации прыжков в воду, проведённой по моему поручению после того, как была получена информация о проведении фиктивных учебно-тренировочных сборов юниоров. Оказалось, что заявленные по плану учебно-тренировочные сборы не проводились, выделенные на них бюджетные средства выводились подрядчиками в пользу администраторов и тренеров сборной», — написал Дружинин в своём телеграм-канале.