Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Возбуждено уголовное дело в отношении тренеров юниорской сборной России по прыжкам в воду

Возбуждено уголовное дело в отношении тренеров юниорской сборной России по прыжкам в воду
Комментарии

Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Станислав Дружинин сообщил, что было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего административно-тренерского состава юниорской и национальной команды по прыжкам в воду по факту мошенничества.

«Уголовное дело возбуждено по материалам внутренней служебной проверки в Российской федерации прыжков в воду, проведённой по моему поручению после того, как была получена информация о проведении фиктивных учебно-тренировочных сборов юниоров. Оказалось, что заявленные по плану учебно-тренировочные сборы не проводились, выделенные на них бюджетные средства выводились подрядчиками в пользу администраторов и тренеров сборной», — написал Дружинин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
В США метатель молота убил мужчину неудачным броском. Это не первая подобная трагедия
В США метатель молота убил мужчину неудачным броском. Это не первая подобная трагедия
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android