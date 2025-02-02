Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание заключительного игрового дня 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, пройдёт заключительный игровой день чемпионата мира по гандболу — 2025 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 1 февраля (время — московское):

За 3-е место:

17:00. Франция — Португалия;

Финал:

20:00. Хорватия — Дания.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.