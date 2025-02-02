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Сборная Франции завоевала бронзу на ЧМ-2025 по гандболу, обыграв Португалию

Сборная Франции завоевала бронзу на ЧМ-2025 по гандболу, обыграв Португалию
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Мужская сборная Франции стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 по гандболу. В матче за третье место они обыграли спортсменов из Португалии со счётом 35:34 (19:17, 16:17).

ЧМ-2025 (м) . За 3-е место
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Франция
Окончен
35 : 34
Португалия

Победитель чемпионата мира определится в матче между Хорватией и Данией. Встреча начнётся в 20:00 мск. Ранее хорватские гандболисты в полуфинале одолели французов со счётом 31:28 (18:11, 13:17), а датчане были сильнее португальцев. Счёт — 40:27 (20:16, 20:11).

Отметим, что сборная Дании стала победительницей трёх последних розыгрышей ЧМ (2019, 2021 и 2023), а команда Хорватии на турнире такого уровня выигрывала единственный раз в 2003 году.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
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