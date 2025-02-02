Сборная Дании четвёртый раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Мужская сборная Дании выиграла чемпионат мира по гандболу — 2025. В финале они обошли спортсменов из Хорватии со счётом 32:26 (16:12, 16:14).

Лучшим бомбардиром матча стал правый полусредний датчан Матиас Гидсель. Он забросил 10 мячей.

Отметим, сборная Дании становилась победителем трёх последних розыгрышей ЧМ (2019, 2021 и 2023).

На пути к финалу датчане были сильнее португальцев в 1/2 финала. Счёт — 40:27 (20:16, 20:11). В 1/4 финала они обошли спортсменов из Бразилии со счётом 33:21 (15:12, 18:9).

Ранее в матче за третье место победу одержали спортсмены из Франции. Они обыграли португальцев со счётом 35:34 (19:17, 16:17).