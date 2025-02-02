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Сборная Дании четвёртый раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Сборная Дании четвёртый раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу
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Мужская сборная Дании выиграла чемпионат мира по гандболу — 2025. В финале они обошли спортсменов из Хорватии со счётом 32:26 (16:12, 16:14).

ЧМ-2025 (м) . Финал
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Хорватия
Окончен
26 : 32
Дания

Лучшим бомбардиром матча стал правый полусредний датчан Матиас Гидсель. Он забросил 10 мячей.
Отметим, сборная Дании становилась победителем трёх последних розыгрышей ЧМ (2019, 2021 и 2023).

На пути к финалу датчане были сильнее португальцев в 1/2 финала. Счёт — 40:27 (20:16, 20:11). В 1/4 финала они обошли спортсменов из Бразилии со счётом 33:21 (15:12, 18:9).

Ранее в матче за третье место победу одержали спортсмены из Франции. Они обыграли португальцев со счётом 35:34 (19:17, 16:17).

Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
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