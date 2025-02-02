Дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото на этапе «Большого шлема» в Париже

Российский дзюдоист чемпион мира 2023 года Инал Тасоев завоевал золотую медаль этапе «Большого шлема» в Париже (Франция) в категории свыше 100 кг. В финальной схватке Тасоев победил представителя Южной Кореи Сынгёба Ли. Третью строчку разделили бельгиец Тома Никифоров и японец Юта Накамура.

Ранее бронзовым призером соревнований стал россиянин Арман Адамян (весовая категория до 100 кг). В схватке за третье место он обошёл португальца Жорже Фонсеку.

Следующий турнир Большого шлема пройдёт в Баку (Азербайджан) с 14 по 16 февраля. Российские спортсмены выступают в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.