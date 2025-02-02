Прагнанандха стал победителем турнира Tata Steel Masters 2025. Гукеш — второй

19-летний индийский шахматист Рамешбабу Прагнанандха выиграл титул Tata Steel Chess Masters 2025. Он обыграл действующего чемпиона мира 18-летнего соотечественника Гукеша Доммараджу на тай-брейке со счётом 2:1. Третье место занял Нодирбек Абдусатторов из Убекистана.

Ранее Гукеш потерпел первое поражение в статусе чемпиона мира. Он уступил соотечественнику Арджуну Эригайси. Поединок завершился со счётом 1:0.

Tata Steel Masters 2025 проходит с 17 января по 2 февраля. Турнир проводится ежегодно с 1937 года. До 1967 года игрался в городе Бевервейк (Нидерланды), с 1968 года переехал в соседний город Вейк-ан-Зе.