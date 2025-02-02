Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Прагнанандха стал победителем турнира Tata Steel Masters 2025. Гукеш — второй

Прагнанандха стал победителем турнира Tata Steel Masters 2025. Гукеш — второй
Комментарии

19-летний индийский шахматист Рамешбабу Прагнанандха выиграл титул Tata Steel Chess Masters 2025. Он обыграл действующего чемпиона мира 18-летнего соотечественника Гукеша Доммараджу на тай-брейке со счётом 2:1. Третье место занял Нодирбек Абдусатторов из Убекистана.

Ранее Гукеш потерпел первое поражение в статусе чемпиона мира. Он уступил соотечественнику Арджуну Эригайси. Поединок завершился со счётом 1:0.

Tata Steel Masters 2025 проходит с 17 января по 2 февраля. Турнир проводится ежегодно с 1937 года. До 1967 года игрался в городе Бевервейк (Нидерланды), с 1968 года переехал в соседний город Вейк-ан-Зе.

Материалы по теме
Гукеш Доммараджу потерпел первое поражение в статусе чемпиона мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android