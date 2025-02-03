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Кайрен Уилсон обыграл Барри Хокинса в финале «Мастерса»-2025

Кайрен Уилсон обыграл Барри Хокинса в финале «Мастерса»-2025
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Английский снукерист, занимающий второе место в мировом рейтинге, Кайрен Уилсон стал победителем «Мастерса»-2025, который проходил в Берлине (Германия). В финальном матче турнира он обыграл 12-го номера мирового рейтинга соотечественника Барри Хокинса со счётом 10:9.

Общий призовой фонд турнира составил £ 550 400. Победитель соревнований получил чек на £ 100 000, финалист — на £ 45 000.

Стоит отметить, что Уилсон по ходу соревнований совершил больше всего сенчури-брейков — восемь. У Барри Хокинса шесть таких серий. В полуфинале Кайрен прошёл китайского снукериста Сяо Годуна (6:2).

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