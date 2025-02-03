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МОК признал выборы в НОК Беларуси, на которых В. Лукашенко был переизбран президентом

МОК признал выборы в НОК Беларуси, на которых В. Лукашенко был переизбран президентом
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Международный олимпийский комитет признал результаты выборов Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба олимпийского комитета Беларуси.

«По итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета принято следующее решение: результаты выборов Генеральной ассамблеи НОК Беларуси, которая прошла 15 января 2025 года, полностью признаются», — говорится в сообщении.

Также Международный олимпийский комитет предоставил НОК Беларуси доступ ко всем программам по линии «Олимпийской солидарности».

На Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Беларуси президентом организации был переизбран Виктор Лукашенко, вице-президентом стал Дмитрий Довгалёнок.

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