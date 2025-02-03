Названы даты матчей сборной России по регби в 2025 году

Стали известны предварительные даты проведения тест-матчей мужской сборной России по регби в 2025 году. В расписании запланировано две встречи.

По информации, представленной в проекте сводного календаря Федерации регби России, первая игра сборной запланирована на 28 июня, вторая — на 18 октября.

Также в планах провести матч резервной российской сборной по регби, который намечен на 25 октября. Места проведения каждого из этих матчей пока не определены.

Спортивный директор ФРР Сергей Марков ранее не исключил, что летний матч, запланированный на сборную России, может пройти в ином формате. Рассматриваются варианты противостояний «Запад» против «Востока» или Матча всех звёзд.