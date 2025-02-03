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Мамедов опроверг информацию о возможном пропуске Гран‑при рапиристкой Самсоновой

Мамедов опроверг информацию о возможном пропуске Гран‑при рапиристкой Самсоновой
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что информация о возможном пропуске рапиристкой сборной России Кристиной Самсоновой Гран‑при в Италии из‑за ожогов и аллергии после солярия была ложной.

— Узнаем фамилию врача и подадим заявление в полицию за распространение ложной информации.

— То есть Кристина собирается выступить на Гран‑при?
— Да, конечно, — приводит слова Мамедова «Матч ТВ».

Ранее телеграм‑канал Mash сообщил, что после солярия на лице спортсменки появились ожоговые пятна и аллергия. Спортсменке вызвали скорую помощь, но госпитализация не понадобилась, так как была распознана аллергическая реакция. Гран‑при по фехтованию на рапире пройдёт с 7 по 9 февраля в Турине.

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