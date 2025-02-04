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«Вы уйдёте в отставку?» Магнус Карлсен выпустил обращение к главе ФИДЕ Дворковичу

«Вы уйдёте в отставку?» Магнус Карлсен выпустил обращение к главе ФИДЕ Дворковичу
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал обращение к президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадию Дворковичу.

«Принуждение игроков, злоупотребление властью и невыполненные обещания.

Президент ФИДЕ Дворкович, чтобы убедить меня продолжить участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, 19 декабря вы написали моему отцу:

«Просто хочу передать вам и Магнусу, что, независимо от того, какое решение будет принято между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, это никоим образом не затронет игроков. Они смогут самостоятельно принять решение, и ФИДЕ не предпримет никаких негативных действий».

Позже в тот же день вы добавили: «Я подам в отставку, если Совет подорвёт мои слова».

Однако, вынудив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили своё обещание. Вы уйдёте в отставку?» — написал Карлсен в социальных сетях.

Ранее с открытым обращением к Дворковичу выступил один из главных организаторов Freestyle Chess (главным медийным лицом которого является именно Карлсен) Ян-Хенрик Бюттнер. Он заявил, что его переговоры с ФИДЕ зашли в тупик, а также призвал Дворковича уйти в отставку.

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