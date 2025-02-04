Ниманн — о Карлсене: высокомерный, неосознанный и, что самое главное, трусливый

Американский шахматист и гроссмейстер Ханс Ниманн жёстко отреагировал на недавний пост пятикратного чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена в социальной сети Х.

«Высокомерный, наделённый правом, неосознанный и, что самое главное, трусливый. Твоё детское эго продолжает искажать реальность за счёт шахмат. Ты проиграл сам себе за пределами доски, и когда тебя постигнет та же участь на доске — лишь вопрос времени», — написал Ниманн.

Спустя несколько минут Ханс выпустил второй твит:

«Люди удивляются, когда история повторяется. Неужели шахматный мир слеп к тому, что происходит?»

По словам Магнуса Карлсена, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович пытался убедить его участвовать в чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, написав его отцу. Дворкович уверял, что игроки не пострадают от конфликта между ФИДЕ и Freestyle Chess и что они смогут принимать свои собственные решения без негативных последствий со стороны ФИДЕ. Однако позже, по утверждению Карлсена, Дворкович стал принуждать игроков подписать неприемлемый отказ, что, по его мнению, является нарушением данных обещаний.

Конфликт Международной шахматной федерации (ФИДE) и Freestyle Chess возник в январе 2025 года. ФИДЕ протестовала против того, что коммерческая серия Freestyle Chess Grand Slam Tour по шахматам Фишера пытается наделить себя статусом чемпионата мира. Федерация считала себя эксклюзивным обладателем этого звания во всех видах шахмат.