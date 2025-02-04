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Яна Бурлакова и ещё семь российских спортсменов выступят на ЧЕ-2025 по велотреку

Яна Бурлакова и ещё семь российских спортсменов выступят на ЧЕ-2025 по велотреку
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Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец сообщил об участии национальной команды в чемпионате Европы, который пройдёт с 12 по 16 февраля в Хейсден‑Зелдере (Бельгия).

«На чемпионате Европы планируют выступить Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Мария Аверина, Валерия Валгонен, Илья Савекин, Григорий Скорняков, Никита Кирильцев и Никита Калачник. В качестве запасного рассматривается Игорь Гирилович. С въездом в Бельгию проблем быть не должно, визы есть практически у всех, должно быть всё в порядке.

Если наши спортсмены достойно выступят на чемпионате Европы, то смогут отобраться на этап Кубка наций, который пройдёт в середине марта в Турции. Главным же стартом сезона для нас станет октябрьский чемпионат мира в Чили», — приводит ТАСС слова Ковпанца.

Напомним, Яна Бурлакова в 2024 году стала чемпионкой мира в гите на 500 метров, а Алина Лысенко в прошлом году победила в спринтерском зачёте Лиги чемпионов по велотреку. 20-летний Кирильцев в 2023 году выиграл две золотые медали на чемпионате мира среди юниоров в Колумбии.

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