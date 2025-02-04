Трэвис Келси — о завершении карьеры: во мне ещё много футбола

Американский футболист, игрок на позиции узкого конца в команде «Канзас-Сити Чифс» Национальной футбольной лиги, 35-летний Трэвис Келси не планирует завершать карьеру, независимо от исхода Суперкубка LIX, который состоится в это воскресенье.

«Я думал об этом, но мне по-прежнему нравится то, что я делаю. Такие моменты, как этот, такие недели, как эта, месяц, который мы только что провели в плей-офф, заставляют меня чувствовать, что я мог бы играть в эту игру вечно. Я думаю, что во мне ещё много футбола. Этот год был одним из самых особенных в моей жизни. Я думаю, что он и дальше будет вызывать у меня желание делать больше в мире футбола», — сказал Келси на пресс-конференции.

Супербоул LIX состоится 9 февраля 2025 года. Игра пройдёт на арене Caesars Superdome, которая вмещает 83 000 болельщиков. В главном матче сезона сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».