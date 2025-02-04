В Кремле рассказали о контактах с МОК по продвижению участия россиян в Олимпиаде-2026

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о перспективах участия российских спортсменов в зимних Олимписйких играх 2026 года и взаимоотношениях с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Россия будет продолжать контакты с МОК и отстаивать интересы национальной сборной. Некоторые федерации близки к принятию решений, которые позволят отдельным российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026. Что касается командных соревнований, мы, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придётся потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт» со ссылкой на встречу с журналистами.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, с марта 2022 года российские спортсмены отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования.