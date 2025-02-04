Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Кремле рассказали о контактах с МОК по продвижению участия россиян в Олимпиаде-2026

В Кремле рассказали о контактах с МОК по продвижению участия россиян в Олимпиаде-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о перспективах участия российских спортсменов в зимних Олимписйких играх 2026 года и взаимоотношениях с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Россия будет продолжать контакты с МОК и отстаивать интересы национальной сборной. Некоторые федерации близки к принятию решений, которые позволят отдельным российским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2026. Что касается командных соревнований, мы, естественно, продолжаем и будем продолжать наши контакты с МОК, мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и нашей олимпийской сборной, придётся потратить, безусловно, еще дополнительные усилия и время для того, чтобы урегулировать эту проблему», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт» со ссылкой на встречу с журналистами.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, с марта 2022 года российские спортсмены отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные соревнования.

Материалы по теме
Кандидат на пост главы МОК ожидает допуск россиян на зимние ОИ-2026 во всех видах спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android