Трэвис Келси рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры

Американский футболист, игрок на позиции узкого конца в команде «Канзас-Сити Чифс» Национальной футбольной лиги, 35-летний Трэвис Келси рассказал, что пытается найти себя в другой профессии, которой займется после завершения спортивной карьеры.

«Мне нравится этим заниматься. Мне нравится приходить на работу каждый день. Я чувствую, что во мне ещё много хорошего футболиста. Посмотрим, что будет дальше.

Я знаю, что готовил себя к другим возможностям в своей жизни. Это всегда было моей целью, я знал, что футбол длится недолго. Нужно найти способ заняться другой карьерой, другой профессией. Я занимался этим в межсезонье. Но по большей части я планирую быть игроком «Канзас-Сити Чифс» и играть в футбол.

Мы семья в «Канзас-Сити». Вы попадаете на Суперкубки только в том случае, если у вас есть эта семейная атмосфера. Мне так повезло играть с такими парнями, как Рид, Пэт Махоумс и Крис Джонс», — сказал Келси на пресс-конференции.

За свою карьеру Келси в среднем делал 7,8 приёма и набирал 87,5 ярда за Супербоул — обе цифры являются рекордными среди игроков, участвовавших в Супербоуле более одного раза. Келси нужно сделать три приёма, чтобы побить рекорд Джерри Райса в 33 приёма за Супербоул. Супербоул LIX состоится 9 февраля 2025 года. Игра пройдёт на арене Caesars Superdome, которая вмещает 83 000 болельщиков. В главном матче сезона сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».