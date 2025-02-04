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Патрик Махоумс — о том, что «Канзас-Сити Чифс» многие считают злодеем лиги: не думаю

Патрик Махоумс — о том, что «Канзас-Сити Чифс» многие считают злодеем лиги: не думаю
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Американский футболист, квотербек команды «Канзас-Сити Чифс», выступающей в Национальной футбольной лиге (НФЛ), Патрик Махоумс поделился мнением о том, что «Канзас-Сити Чифс» многие считают злодеем лиги.

«Я даже не думаю, что мы принимаем себя за злодеев. Мы принимаем себя такими, какие мы есть», — сказал Махоумс на пресс-конференции.

В сезоне 2019 года, когда «Чифс» впервые вышли в Супербоул, их считали аутсайдерами. В 2020 году команда выиграла Супербоул LIV, обыграв «Сан-Франциско» со счётом 31:20. В 2023 году «Чифс» проиграли «Филадельфии Иглз» со счётом 35:38 в матче за Супербоул LVII. Последняя домашняя игра плей-офф состоялась 26 января 2025 года, когда «Чифс» обыграли «Баффало Биллс» со счётом 32:29.

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