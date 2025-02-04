Лала Крамаренко показала эффектные фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Российская гимнастка Лала Крамаренко поделилась фотографиями с отдыха, который она проводит на Мальдивах.

Спортсменка предстала в откровенном белом купальнике на берегу океана.

Фото: Из личного архива Лалы Крамаренко

Фото: Из личного архива Лалы Крамаренко

Фото: Из личного архива Лалы Крамаренко

20-летняя Лала Крамаренко является является чемпионкой Европы 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2019 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2018 года. На чемпионате России по художественной гимнастике в 2024 году Крамаренко завоевала пять золотых медалей. Также гимнастка победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. В прошлом году она стала обладательницей Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года».