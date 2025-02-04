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В ФИДЕ заявили, Freestyle Chess исключил из своих правил пункт «чемпион мира»

В ФИДЕ заявили, Freestyle Chess исключил из своих правил пункт «чемпион мира»
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявила, что организаторы Freestyle Chess Tour убрали из своего регламента упоминания о титуле «чемпион мира», и теперь участникам не нужно подписывать дополнительных отказов от обязательств.

«Сегодня, 4 февраля, организаторы Freestyle Chess Tour полностью исключили из своего регламента упоминание о титуле «чемпиона мира». После этого изменения в правилах игроки, желающие принять участие в Freestyle Chess Tour 2025 года, больше не обязаны подписывать отказ от участия», — говорится в заявлении организации.

Напомним, совет ФИДЕ заявил, что не достиг соглашения с Freestyle Chess Tour, одним из основателей которого является норвежец Магнус Карлсен. После этого он раскритиковал Аркадия Дворковича за то, что ФИДЕ предложила шахматистам подписать документ с отказом от участия в турнирах Freestyle Chess, или они не смогут выступить в цикле розыгрыша звания чемпиона мира.

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