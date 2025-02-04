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Олимпийская чемпионка Габриэль Томас заявила, что её регулярно преследует группа мужчин

Олимпийская чемпионка Габриэль Томас заявила, что её регулярно преследует группа мужчин
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Олимпийская чемпионка 2024 года на дистанции 200 м, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио в женской эстафете 4х100 метров, чемпионка мира 2023 года американка Габриэль Томас заявила, что её преследует группа мужчин.

«Мне нужен совет, потому что, думаю, меня преследуют, и я не представляю, что делать и к кому идти. Каждый раз, когда путешествую, боюсь, что встречу группу из трёх-шести мужчин среднего возраста, которые будут меня домогаться. Город не имеет значения, они приходили, когда я была в Чикаго и когда была в Майами. У них есть данные о моём рейсе, и они всегда появляются у выхода из аэропорта или у моего выхода, так что у них есть билеты и они могут пройти через охрану. Они просят меня подписать фотографии, около 40 штук. Не знаю, что они с ними делают, возможно, продают, мне всё равно. Меня пугает, что у них есть информация о моём рейсе, даже если я не знаю, когда лечу, никому не сообщаю данные о своих рейсах. Сменила пароль ко всем своим электронным адресам, не знаю, не взломали ли меня. Они становятся очень агрессивными, если говорю «нет», если я одна, это очень страшно, а вчера они были очень враждебны к моему парню», — поделилась Томас в социальных сетях.

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