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Легендарный Тайгер Вудс сообщил, что у него умерла мама

Легендарный Тайгер Вудс сообщил, что у него умерла мама
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Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс сообщил, что у него умерла мама. Култиде Вудс было 78 лет.

«С глубокой скорбью хочу сообщить, что сегодня рано утром умерла моя дорогая мать, Култида Вудс. Моя мама была настоящей силой природы, её дух был просто несгибаемым. Она умела быстро отвечать и всегда смеялась. Она была моим самым большим поклонником, моим главным вдохновением, и без неё не было бы возможным ни одно из моих достижений.

Фото: x.com/TigerWoods (https://x.com/TigerWoods/status/1886816730569486452)

Её любили многие, но особенно — двое её внуков, Сэм и Чарли. Спасибо всем за вашу поддержку, молитвы и уважение к частной жизни в это трудное для меня и моей семьи время. Люблю тебя, мама», — написал Вудс в социальных сетях.

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