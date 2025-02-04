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Французский клуб отстранил регбиста за укус одноклубника, которому наложили 20 швов

Французский клуб отстранил регбиста за укус одноклубника, которому наложили 20 швов
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Регбийный клуб «Биаррицц», выступающий в Про Д2 (второй по силе дивизион Франции), отстранил от тренировок и выступлений фиджийского нападающего Масивеси Дакуваку после потасовки с другим игроком клуба Пьером Пажесом.

Из-за потасовки с Дакуваку Пажес попал в больницу. В драке Масивеси настолько сильно укусил своего партнёра по «Биаррицу», что тому пришлось наложить 20 швов. Интересно, что сообщениям очевидцев, Пажес пытался разнять Дакуваку и ещё одного игрока, а не был в числе зачинщиков.

Дакуваку был задержан полицией на месте и позже заявил, что не помнит событий той ночи. Спортсмен предстанет перед судом в мае 2025 года.

Дакуваку в составе сборной Фиджи по регби-7 выиграл Олимпиаду-2016. Его контракт с «Биарриццем» был подписан летом 2024 года и может быть расторгнут по инициативе клуба.

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