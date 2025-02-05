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В Москве задержали чемпиона России по лёгкой атлетике Марка Толстихина

В Москве задержали чемпиона России по лёгкой атлетике Марка Толстихина
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В Москве задержан чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По информации источника, бывшего спортсмена задержали днём 4 февраля на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. Толстихин несколько лет находился в федеральном розыске. В 2017 году он был осужден за грабёж и кражу чужого имущества в крупном размере. Через два года его задержали за кражу айфона у жительницы Москвы и приговорили к принудительным работам, но он смог сбежать и позже был объявлен в федеральный розыск.

Марк Толстихин — мастер спорта по лëгкой атлетике из Смоленской области. Неоднократный победитель российских соревнований, а также участник чемпионатов Европы и мира по кроссу и горному бегу.

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