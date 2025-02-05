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ЦСКА не смог защитить титул обладателя женского Кубка России по гандболу

ЦСКА не смог защитить титул обладателя женского Кубка России по гандболу
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3 и 4 февраля состоялись ответные четвертьфинальные матчи женского Кубка России по гандболу. По итогам двухматчевого противостояния с «Черноморочкой» из борьбы за титул выбыли действующие победительницы соревнований, гандболистки ЦСКА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч 1/4 финала.

Гандбол. Кубок России — 2024/2025, женщины. Четвертьфиналы. Результаты:

  • «Ростов-Дон» – «Университет» – 38:21 (первый матч – 37:17);
  • «Лада» – «Луч» – 29:27 (первый матч – 30:22);
  • «Динамо-Синара» – «Астраханочка» – 20:26 (первый матч – 25:28);
  • «ЦСКА» – «Черноморочка» – 31:33 (первый матч – 36:35).

«Ростов-Дон», «Астраханочка», «Лада» и «Черноморочка» стали участниками «Финала четырёх» Кубка России, который пройдёт 19 и 20 апреля. Место проведения станет известно позднее.

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