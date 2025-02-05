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«Сами виноваты. Совсем не жаль». Гандбольный тренер Норвегии — об отстранении россиянок

«Сами виноваты. Совсем не жаль». Гандбольный тренер Норвегии — об отстранении россиянок
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Бывший тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон жёстко высказался об отсутствии российских гандболисток на международных соревнованиях.

«Да, они не участвуют. У них хорошая команда, но её нет, и они сами в этом виноваты. Мне их совсем не жаль. Им просто нужно начать вести себя хорошо, и тогда они вернутся. Я считаю, что их запрет абсолютно справедлив», — приводит слова Хергейрссона Dagbladet.

Исландец Хергейрссон возглавлял женскую сборную Норвегии с 2009 по 2025 годы. За это время он и его подопечные завоевали 17 медалей на турнирах, включая две олимпийские золотые медали, три титула чемпионок мира и шесть титулов чемпионок Европы.

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