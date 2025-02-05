Дональд Трамп станет первым президентом США, который посетит Супербоул

Президент США Дональд Трамп посетит Супербоул-2025, который пройдёт в Новом Орлеане 10 февраля между «Канзас‑Сити Чифс» и «Филадельфией Иглз». Об этом сообщает CNN.

Трамп войдёт в историю как первый действующий президент США, который будет присутствовать на финале Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Отмечается, что из-за планируемого визита Трампа организаторы ужесточили требования по обеспечению безопасности. На месте будет значительно сокращён персонал в целях проведения проверок, и многим участникам было сказано не приходить на арену в дни до Супербоула.

Источник назвал подготовку «очень серьёзной» и «довольно интенсивной», сравнив уровень проверок на месте с саммитом мировых лидеров G7.