«Попытка заработать». В ФШР отреагировали на конфликт Карлсена с Дворковичем

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал поступок 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, призвавшего Аркадия Дворковича покинуть пост президента ФИДЕ.

«Политики здесь ноль, это исключительно коммерческая история. Какую партию разыгрывает Карлсен, всем давно понятно. Он не скрывает… Есть шахматы Фишера. Они хотят свой статус поднять, проводить чемпионат мира. Такой конфликт между сильнейшим шахматистом мира и ФИДЕ не первый в истории. Это не приводило ни к чему хорошему, это негативный момент. А позитивный момент в том, что внимание мировых СМИ приковано к шахматам, это здорово. Это попытка заработать денег на своём имени. Завтра Карлсена сменит на шахматном олимпе другой шахматист с другими идеями, вот и всё», — приводит слова Ткачёва НСН.

Ранее с открытым обращением к Дворковичу выступил один из главных организаторов Freestyle Chess (главным медийным лицом которого является именно Карлсен) Ян-Хенрик Бюттнер. Он заявил, что его переговоры с ФИДЕ зашли в тупик, а также призвал Дворковича уйти в отставку.